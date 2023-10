Filippine: Marcos annuncia revoca calmieramento prezzi del riso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione asiatica sconta da mesi una forte volatilità dei generi alimentari causata da un calo dell'offerta: quest'ultima è legata ai fenomeni meteorologici estremi che hanno recentemente investito il Sud-est asiatico, e alla decisione dell'India, primo esportatore mondiale di riso, di imporre limiti alle spedizioni di riso bianco non basmati. Le esportazioni dal Vietnam, terzo maggiore esportatore mondiale, hanno compiuto un balzo per tentare di colmare la domanda regionale. Lo scorso anno le Filippine si sono affidate proprio al Vietnam per circa il 90 per cento delle loro importazioni di riso. (Fim)