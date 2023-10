Cina: Spazio, missione di esplorazione lunare Chang'e-8 verrà lanciata nel 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lancio della missione di esplorazione lunare della Cina, Chang'e-8, è in programma attorno al 2028, comporterà l’attracco di un modulo orbitante al Chang'e-7 per formare la struttura di base di una stazione di ricerca lunare. Lo ha annunciato l'Amministrazione spaziale nazionale cinese (Cnsa) durante il 74mo Congresso astronautico internazionale lunedì. La missione Chang'e-8 mira a esplorare e studiare diversi campi fisici lunari, profili geologici regionali, effettuare osservazioni terrestri basate sulla Luna, analisi e utilizzo delle risorse estratte in loco, nonché la realizzazione sperimentale di piccoli ecosistemi terrestri chiusi sulla superficie lunare.(Cip)