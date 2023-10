Siria: media, inviato Onu vorrebbe il prossimo incontro del Comitato costituzionale a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, vorrebbe tenere a Ginevra il prossimo incontro del Comitato costituzionale, istituito dalle Nazioni Unite nel 2019 e costituito dalle delegazioni del governo di Damasco e delle opposizioni, inclusi i curdi. Lo ha riferito al quotidiano siriano filo-governativo “Al Watan” una fonte diplomatica che ha chiesto di mantenere l’anonimato, precisando che inizialmente era previsto che la riunione si tenesse a Mascate, nel Sutlanato dell’Oman. Secondo la stessa fonte, la decisione non sarebbe stata ancora presa, ma sarebbero in corso trattative per scegliere un luogo “neutro”. Infatti, la Russia non invierebbe i propri rappresentanti a Ginevra, a causa delle posizioni della Svizzera sul conflitto in Ucraina. Lo scorso 10 settembre, dopo un incontro con il ministro degli Esteri siriano, Faisal al Miqdad, Pedersen avrebbe dichiarato ad “Al Watan” di attendersi risultati positivi dalla prossima tornata di colloqui. Intanto, lo scorso agosto, il Comitato di contatto, costituito dai capi della diplomazia di Siria, Arabia Saudita, Giordania, Iraq e Libano, ha concordato sulla necessità di portare a termine il percorso costituzionale in Siria, come precondizione per porre fine al conflitto e avviare la riconciliazione nazionale. A tale scopo, i ministri degli Esteri del Comitato di contatto hanno convenuto di organizzare un nuovo incontro entro la fine dell’anno in Oman, in coordinamento con le Nazioni Unite. (Lib)