Francia: Colonna, dato il consenso per fornire aiuti militari all'Armenia

- La Francia si è impegnata a fornire armamenti all'Armenia per proteggere i propri confini con l'Azebaigian. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Catherine Colonna, in visita a Erevan. "La Francia ha dato il suo accordo alla conclusione di contratti che consentiranno la fornitura di materiale militare all'Armenia per garantire la propria difesa", ha detto Colonna, senza specificare quantità o qualità di forniture militare. Il ministro ha comunque assicurato che Parigi "agirà comunque con spirito di responsabilità" e senza alcuna volontà di "portare a una escalation". (Frp)