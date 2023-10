Usa: McCarthy dopo la sfiducia, non intendo ricandidarmi alla presidenza della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Kevin McCarthy non intende ricandidarsi alla carica di presidente della Camera dei rappresentanti Usa, dopo la mozione di sfiducia approvata ieri nei suoi confronti. “Dal giorno in cui sono entrato in politica, la mia missione è sempre stata di rendere il domani migliore dell’oggi. Ho lottato per ciò in cui credo, e credo in questo Paese, l’America”, ha affermato McCarthy durante una conferenza stampa a seguito del voto di sfiducia. “I miei obiettivi non sono cambiati. La mia battaglia assumerà soltanto una forma differente”. Riferendosi ai colleghi di partito conservatori che hanno votato in favore della mozione di sfiducia assieme ai deputati della minoranza democratica, l’ormai ex presidente della Camera ha lamentato che “il 4 per cento della nostra conferenza (repubblicana) possa unirsi ai Democratici e dettare chi possa essere il presidente repubblicano di questa Camera. Non penso faccia bene all’istituzione, ma a quanto pare qui sono l’unico. Penso di potere continuare a combattere, ma in modo differente. Non mi ricandiderò di nuovo a presidente della Camera. La conferenza dovrà scegliere qualcun altro”. Dopo la sfiducia, McCarthy ha incassato attestati di stima da diversi esponenti del Congresso federale, primo tra tutti il leader della minoranza al Senato Mitch McConnell. (segue) (Was)