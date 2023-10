Usa: McCarthy contro i repubblicani che l’hanno sfiduciato, “non sono conservatori”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato repubblicano Kevin McCarthy, rimosso dalla carica di presidente della Camera dei rappresentanti Usa con uno storico voto di sfiducia nella giornata di ieri, ha puntato l’indice contro gli otto colleghi di partito conservatori che hanno presentato e sostenuto la mozione - primo tra tutti il deputato della Florida Matt Gaetz - definendoli “non conservatori”, Riferendosi al recente accordo mediato con la Casa Bianca per il contenimento della spesa pubblica, e a quello dei giorni scorsi per il rifinanziamento temporaneo delle attività del governo federale, McCarthy ha dichiarato che i suoi detrattori all’interno della maggioranza repubblicana “hanno votato in primo luogo contro uno dei più grandi tagli (della spesa) mai votato nella storia del Congresso, e in secondo luogo contro requisiti di lavoro e contro la sicurezza al confine. Non possono permettersi di dire che sono conservatori solo perché sono arrabbiati e caotici. Non è questo il partito cui appartengo. Non sono conservatori, e non hanno il diritto di appropriarsi di quel titolo”, ha accusato l’ex presidente della Camera. (segue) (Was)