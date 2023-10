Usa: McCarthy contro i repubblicani che l’hanno sfiduciato, “non sono conservatori” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gaetz ha replicato poco più tardi ai microfoni dell’emittente televisiva “Fox News”: “Ciò che Kevin McCarthy crede in merito al governo è che si debba fare continuamente uso di risoluzioni, e se queste risoluzioni appaiono conservatrici a sufficienza, se si attacca loro qualche ammennicolo, ciò basterà a blandire quanti nel Paese hanno un orientamento di destra. Io penso invece che l’unico modo di conseguire riforme programmatiche a imprimere davvero una pressione di contenimento della spesa sia di tornare a quanto si faceva negli anni Novanta, quando ogni singolo disegno di legge era sottoposto alla conferenza, dibattuto e sottoposto a emendamento. E certamente governare richiede compromessi”, ha aggiunto il deputato. Un altro dei deputati repubblicani che hanno votato in favore della sfiducia a McCarthy, Bob Good della Virginia, ha dichiarato che “i cittadini americani hanno bisogno di un presidente della Camera che lotti per mantenere le promesse formulate dai Repubblicani per ottenere la maggioranza, e non di qualcuno che negozi accordi fiscalmente irresponsabili che porteranno più voti ai Democratici che ai Repubblicani”. (segue) (Was)