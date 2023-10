Usa: fentanyl, governo annuncia incriminazione di aziende e cittadini cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato una serie aziende e cittadini cinesi per attività legate alla produzione di fentanyl e delle relative sostanze chimiche. Il procuratore generale, Merrick Garland, ha affermato in una nota che le catene produttive globali di fentanyl “spesso partono proprio in Cina: il nostro governo sta lavorando per smantellarle, portando questa sostanza letale via dalle nostre comunità”. Nello specifico, le autorità statunitensi hanno incriminato otto aziende e 12 cittadini cinesi. (Was)