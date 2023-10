Mestre: riattivata linea ferroviaria con Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Centro coordinamento soccorsi istituito presso il Comando dei Vigili del Fuoco informa che alle ore 21:30 si sono conclude le operazioni di evacuazione dei feriti, che sono stati trasportati all'ospedale di Mestre e in quelli del territorio. E' stata riattivata la linea ferroviaria tra Mestre e Venezia. Viabilità carrabile interrotta su Rampa Rizzardi in direzione Marghera. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area dureranno tutta la notte.Per informazioni è stato attivato un numero telefonico di emergenza: 0412746800". Lo scrive su Twitter il Comune di Venezia. (Rev)