- "Sono profondamente addolorato per il terribile incidente di questa sera di un bus a Mestre. Porgo le mie più sentite condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime in questo triste momento. Vi sono vicino". Lo ha scritto Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X. (Beb)