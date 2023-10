Mestre: Zaia, le vittime sono al momento 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le vittime per il pullman precipitato sono al momento sono 18 di cui 15 già trasferiti nelle camere mortuarie degli ospedali della zona. Altri tre stanno per essere recuperati. Le squadre dei Vigili del fuoco sono al lavoro perchè nel mezzo ci sarebbero altre persone". Lo scrive su Facebook Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Era un pullman di linea quello precipitato da un cavalcavia a Mestre - racconta -. Il pullman ha fatto un volo di circa 10 metri: L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 20 sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verrso Marghera e l'autostrada A4. Nel primo tratto in discesa il pullman, per cause da accertare, ha sfondato il parapetto, è caduto giù finendo tra un magazzino e i binari della stazione di Mestre, incendiandosi. Alcune delle prime vittime recuperate sarebbero morte carbonizzate" ha concluso. (Rev)