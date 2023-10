Roma: con machete ferisce due uomini, è caccia all’uomo sulla Casilina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha ferito a colpi di macete due uomini e uno dei due è in pericolo di vita. E’ accaduto stasera a Roma poco prima delle 20 sulla via Casilina davanti ad un negozio di kebab. Tre uomini avrebbero cominciato a litigare e uno ha estratto un machete con cui ha iniziato a colpire gli altri due in varie parti del corpo prima di allontanarsi. Sul posto, al loro arrivo, gli agenti dei commissariati di Sant’Ippolito e San Lorenzo hanno trovato i due uomini, entrambi stranieri, agonizzanti. Uno è stato trasportato al San Giovanni ed è in pericolo di vita. L’altro è stato portato all’Umberto I, è grave ma non rischia la vita. Gli agenti della Squadra Mobile stanno indagando insieme ai colleghi del commissariato Prenestino e hanno iniziato la caccia all’uomo.(Rer)