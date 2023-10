Autonomia: Solinas, consegnata a Meloni bozza modifica statuti speciali, ribadita esigenza rafforzamento delle specialità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande passo avanti verso il pieno riconoscimento di un'autonomia forte e decisiva per il futuro della Sardegna. Lo dice il presidente della Regione Christian Solinas. È stata consegnata oggi alla Premier Giorgia Meloni la bozza di modifica degli Statuti speciali concordata dai Presidenti Christian Solinas, Massimiliano Fedriga, Renzo Testolin, Arno Kompatcher e Maurizio Fugatti. Il documento è stato simbolicamente affidato dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella cornice dello storico Parlamento Subalpino di Torino, testimone del passaggio da Regno di Sardegna a Regno d'Italia con le annessioni e i plebisciti che portarono all'unità nazionale. È stata ribadita l'esigenza di un cammino contestuale di rafforzamento della specialità rispetto ai nuovi spazi di autonomia differenziata richiesti da numerose regioni a statuto ordinario. Tra i punti più importanti, l'ntroduzione della tutela della lingua e della cultura sarda come competenza statutaria, la parificazione del Sardo all'italiano sul territorio regionale, il riconoscimento della competenza in materia di tutela paesaggistica, ambientale e delle bellezze naturali; di demanio marittimo, di beni culturali, di ordinamento degli enti amministrativi e sanitari, degli uffici e del personale, anche sotto il profilo contrattuale.(Rsc)