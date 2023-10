Mestre: Martella (Pd), momento del silenzio e del dolore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ora è il momento del silenzio e del dolore. Lo ha affermato il segretario regionale del Partito democratico, Andrea Martella. "Siamo costernati per la immane tragedia che ha colpito la nostra comunità e il cui drammatico bilancio, purtroppo, non è ancora definitivo. Esprimo il più sentito cordoglio per le vittime e la più sincera vicinanza alle famiglie e a tutti i soccorritori in questo momento così difficile. Ora è il momento del silenzio e del dolore poi toccherà alle autorità competenti accertare cosa è accaduto" ha concluso. (Rev)