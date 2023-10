Mestre: assessore Lavoro Veneto, un pensiero alle vittime e un ringraziamento agli operatori della sicurezza e sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una tragedia immane quella accaduta questa sera a Mestre, in una delle strade più frequentate dal pendolarismo veneto. In attesa che vengano accertati i fatti, una preghiera e un pensiero commosso per le vittime, le loro famiglie e i feriti, alcuni dei quali stanno lottando per la vita. Un sentito ringraziamento a tutti gli operatori della sicurezza e della sanità che si stanno prodigando per trarre in salvo e assistere le persone coinvolte nel terribile incidente". Lo scrive sulla propria pagina Facebook Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro, Istruzione e Formazione. (Rev)