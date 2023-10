Tunisia: detenuta Abir Moussi, oppositore del presidente Saied

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parti destourien libre, Abir Moussi, è stata arrestata oggi pomeriggio presso l'Ufficio del presidente della Repubblica ed è stata portata nel centro di detenzione di Bouchoucha, dove è stata trattenuta per 48 ore su ordine della procura della Repubblica, ha dichiarato una fonte ben informata all'emittente radiofonica "Mosaique Fm". Secondo una fonte del partito, l'arresto è avvenuto intorno alle 17.30 davanti all'ufficio del presidente della Repubblica, in un momento in cui Moussi stava cercando di presentare un ricorso contro le prossime elezioni locali. (Tut)