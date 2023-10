Usa: giudice vieta a Trump di fare dichiarazioni pubbliche sul suo processo per frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giudice Arthur Engoron, che sta coordinando il processo civile per frode a Donald Trump, ha vietato all’ex presidente di rilasciare dichiarazioni e commenti pubblici in merito al procedimento e allo staff del tribunale. La decisione del giudice, arrivata dopo nemmeno due giorni dall’avvio del processo, è stata presa dopo che Trump ha pubblicato diversi messaggi sulla sua piattaforma Truth Social, in cui attacca diversi funzionari coinvolti nel caso. L’ultimo post dell’ex presidente, che adesso è stato cancellato, include anche una foto di un dipendente del tribunale. In base alle accuse, Trump avrebbe sopravvalutato illegalmente gli asset gestiti dalla Trump Organization, per ottenere vantaggi fiscali e condizioni migliori relativamente ai prestiti chiesti ad alcune banche. (Was)