Mestre: presidente Consiglio regionale Veneto, annichilito e spaesato davanti al dolore di tante famiglie

- "Sono solo annichilito e spaesato: davanti alla morte di così tante persone, davanti al dolore di tante famiglie, non ci sono parole". Con queste parole Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale del Veneto ha commentato quanto accaduto a Mestre. "Le notizie e le immagini di quanto accaduto a Mestre non lasciano spazio se non all'angoscia e al dolore - ha proseguito -. Alle famiglie delle vittime, a quanti stanno soffrendo, la mia personale vicinanza e l'affetto di tutti i Veneti che in questo momento si chiedono come possa essere accaduto questo incidente". "Non posso non ringraziare i vigili del fuoco e il personale medico sanitario giunto sul posto nonché quanti sono intervenuti per limitare gli esiti funesti di un disastro spaventoso, che ci pone davanti ad una realtà amarissima e sul quale bisogna fare immediata chiarezza: bisogna capire le cause e dare risposte a chi oggi si interroga, con quesiti più che condivisibili quanto inquietanti, su questa tragedia" ha concluso Ciambetti. (Rev)