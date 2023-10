© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo cordoglio per la tragedia accaduta a Mestre dove un bus è precipitato da una sopraelevata provocando morti e feriti. Il mio pensiero, così come quello della comunità trevigiana, è per le famiglie delle vittime e per chi sta lottando". Lo scrive su Facebook, Mario Conte, sindaco di Treviso (Rev)