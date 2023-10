Haiti: Biden sente omologo del Kenya, focus su missione di sicurezza e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo del Kenya, William Ruto, ringraziandolo per essersi offerto di guidare la missione multinazionale di sostegno alla sicurezza ad Haiti, approvata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nella giornata di ieri. In una nota, Biden ha affermato che “il popolo di Haiti ha sofferto fin troppo a causa delle organizzazioni criminali”. Biden ha fatto anche le sue congratulazioni a Ruto dopo il Summit dell’Africa per il clima, valutando positivamente la partnership strategica bilaterale. Particolare attenzione, infine, è stata dedicata alla sicurezza regionale e alla promozione di investimenti in Kenya. (Was)