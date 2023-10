© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono parole per l'immane tragedia di Mestre. Il Movimento 5 Stelle esprime la sua totale vicinanza all'immenso dolore di chi ha perso i propri cari e il pieno sostegno a chi opera in queste ore per salvare vite". Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.(Rin)