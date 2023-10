Kosovo: arrestato cittadino serbo a Jarinje, si recava a funerale membro commando di Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino di etnia serba è stato arrestato dalle forze dell’ordine kosovare a Jarinje, dove si ero recato con la sua famiglia e altre persone per il funerale di Stefan Nedelijkovic, uno dei componenti del commando armato che è rimasto ucciso la scorsa settimana a Banjska. Lo hanno annunciato le autorità serbe, riprese dall’emittente “N1”. “Questo atto inumano e incivile dimostra tutta la natura antiserba e la vera faccia del regime di Albin Kurti e di Pristina, per i quali nulla esiste di sacro”, si legge in una nota dell’Ufficio per il Kosovo e Metohija serbo. (Seb)