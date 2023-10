Kosovo-Serbia: Ue, necessario ridurre tensioni, auspichiamo collaborazione Belgrado su eventi Banjska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue chiama ancora alla riduzione delle tensioni fra Kosovo e Serbia. "La prima e più importante priorità", per l'Ue e tutti i suoi partner, "è la riduzione della tensione e la stabilizzazione della situazione della sicurezza. Naturalmente siamo in stretto contatto con gli Stati Uniti, in primo luogo, e con gli altri partner che svolgono un ruolo importante in loco", ha detto il portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Negli ultimi giorni abbiamo assistito a due sviluppi preoccupanti. L'attacco terroristico di domenica scorsa e la scoperta di un enorme deposito di armi nel nord del Kosovo. Questo è molto grave", ha aggiunto. "Allo stesso tempo, abbiamo notato l'incremento della presenza di forze militari serbe al confine amministrativo con il Kosovo, e anche questo è molto preoccupante e deve cessare immediatamente", ha poi proseguito Stano, chiarendo che questo è stato il messaggio lanciato dall'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. (segue) (Beb)