Kosovo: Sanremo giovani World tour a Pristina, per ambasciatore De Riu musica strumento di dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tappa kosovara del tour, inizialmente prevista per il 24 settembre, è stata spostata al primo ottobre a seguito dei fatti avvenuti in quella data nel nord del Kosovo. Simile slittamento è toccato alla tappa di Belgrado, spostata dal 27 al 28 ottobre. “L’eccellente riuscita del concerto di Pristina - ha aggiunto l’ambasciatore De Riu - conferma la popolarità e il prestigio di cui gode in Kosovo la cultura italiana nelle sue varie declinazioni. Lo sforzo assicurato dalla Farnesina e, in particolare, dalla Direzione per la diplomazia pubblica e culturale per riprogrammare il concerto è stato ampiamente ripagato dalla risposta di centinaia di giovani e giovanissimi, che apprezzano il contributo italiano della nostra diplomazia culturale”. Tra il pubblico di Pristina anche esponenti della collettività italiana, rappresentanti della comunità internazionale, istituzioni artistiche e autorità locali, tra cui il sindaco di Pristina, Perparim Rama, che ha patrocinato l’iniziativa. (Com)