© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha dato inizio alle votazioni in merito alla proposta presentata dal deputato repubblicano Matt Gaetz per sfiduciare Kevin McCarthy, presidente della camera bassa del Congresso e suo collega di partito. Per approvare la proposta è sufficiente una maggioranza semplice. (Was)