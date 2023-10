Migranti: Lollobrigida, auspico che Germania faccia prevalere interessi europei su quelli interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, ha auspicato che sulla questione migratoria la Germania "faccia prevalere gli interessi europei rispetto alle criticità interne che tutti in fase pre-elettorale possono avere ma che non devono minare il principio di coesione comune". Il ministro ha reso queste dichiarazioni nel corso di un incontro con la stampa a Madrid in vista del terzo vertice della Comunità politica europea (Cpe) e il Consiglio Ue informale che si terranno a Granada il 5 ed il 6 ottobre. "Tutta l'Europa sta trovando una convergenza" su una pianificazione per affrontare la questione migratoria come "problema di tutti", ha sottolineato Lollobrigida. Secondo il ministro, la Germania "fino ad ora aveva dato segni di avere posizioni differenti sostenendo, probabilmente per spinte interne, la necessità di finanziare imbarcazioni battenti bandiera tedesca per portare gli immigrati in Italia e dall'altra era a favore di irrigidire i suoi confini denunciando l'impossibilità di continuare ad accogliere con le regole che fino ad oggi si era data". Lollobrigida ha valutato, tuttavia, "positivamente i segnali" da parte di Berlino verso "una politica più europea". "L'Italia è riuscita a dettare un'agenda all'Europa positiva e nell'interesse di tutti", ha concluso il ministro. (Spm)