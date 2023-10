© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio del cuneo fiscale “c’è già. Non è una cosa in più. Lo abbiamo conquistato con Draghi. Lo riconferma per un anno. Non sta aumentando i salari di un euro, e la riforma fiscale che sta facendo è contro ai lavoratori e ai pensionati”. Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, intervistato da Giovanni Floris a diMartedì in onda questa sera su La7.(Rin)