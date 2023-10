Usa: Camera respinge richiesta per annullare la mozione di sfiducia contro McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha respinto una proposta tesa ad annullare la mozione di sfiducia nei confronti del presidente Kevin McCarthy, presentata nella serata di ieri dal deputato repubblicano Matt Gaetz. La decisione consente ora di dare il via alle votazioni sulla sfiducia. La proposta per annullare la mozione di Gaetz è stata presentata da Tom Cole, repubblicano dell’Oklahoma e alleato di McCarthy. In totale, 218 deputati hanno votato per fare arrivare in aula la mozione di sfiducia, contro i 208 che hanno sostenuto McCarthy. Undici repubblicani hanno votato in linea con i democratici.(Was)