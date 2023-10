© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia interviene all'incontro "Solare sui tetti di Roma - Il punto sulla semplificazione delle procedure". Roma, Aula Consiliare "Giorgio Fregosi" - Palazzo Valentini, via IV novembre 119/a (ore 11)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla presentazione della nuova stagione 23/24 di Fondazione Musica per Roma. Roma, Spazio Risonanze - Auditorium Parco della Musica, viale Pietro de Coubertin (ore 11:30)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa alla presentazione del libro di Aldo Cazzullo "Quando eravamo i padroni del mondo" in occasione del Festival delle Città. Roma Pio Sodalizio dei Piceni - piazza San Salvatore in Lauro (ore 18)- Presentazione del libro: “Sostenibilità e valore Esg, strategie per professionisti e imprese”. All'incontro, saranno presenti gli autori: Monica Peta, Gabriele Felici, Alessandro Botti, Valerio Valla e Fabrizio Santori, segretario d'Aula in Assemblea Capitolina. Introduce all'evento Prof. Paolo Moretti, presidente dell'Istituto per il governo societario - Igs. Interverranno, inoltre, Massimo Cerri, presidente Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma e Laura Martiniello, professore ordinario di Economia aziendale dell'Universitas Mercatorum. Roma, Sala della Protomoteca Piazza del Campidoglio (ore 18:30) (segue) (Rer)