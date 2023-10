Usa: Camera avvia dibattito in aula sulla sfiducia di McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha avviato il dibattito relativo alla mozione di sfiducia contro il presidente Kevin McCarthy, presentata nella serata di ieri dal deputato repubblicano Matt Gaetz. Il dibattito, che durerà circa un’ora, ha preso il via dopo che i deputati hanno votato a favore della presentazione in aula della mozione, respingendo una richiesta di annullamento arrivata dagli alleati di McCarthy. (Was)