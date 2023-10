Migranti: Dreosto (Lega), grazie a ambasciatore Usa per parole di supporto a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con le parole dell'ambasciatore Usa in Italia Jack Markell al Tg1 su come gli Stati Uniti sostengano gli sforzi del governo italiano di coinvolgere maggiormente l'Ue e altri attori internazionali sulla questione migratoria, si evidenzia ancora una volta di più i buoni rapporti che legano Washington e Roma e su come i nostri due Paesi possano e debbano affrontare assieme le grandi sfide globali, dalla guerra in Ucraina alla sicurezza del Mediterraneo. Come Lega abbiamo sempre ribadito che l'Italia non può essere lasciata da sola ed è necessario un intervento non solo dell'Unione europea ma anche delle altre organizzazioni internazionali come Nazioni Unite e Alleanza Atlantica poiché - come da tempo ricordiamo - i flussi migratori e altre minacce ibride possono essere utilizzati come arma da attori ostili statuali e non per destabilizzare il fronte sud proprio della Nato." Lo dichiara in una nota il senatore leghista Marco Dreosto, segretario ufficio presidenza della commissione Esteri e Difesa di Palazzo Madama.(Rin)