Messico: Fmi, stime pil 2023 aumentate al 3,2 per cento

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha innalzato le previsioni di crescita del prodotto interno lordo per l'anno in corso, portandolo dal 2,6 per cento stimato a luglio, all'attuale 3,2 per cento. Un incremento attribuito al dinamismo del consumo provato, la crescita dei servizi, del comparto edile e dell'industria automobilistica, si legge nel rapporto diffuso oggi al termine della revisione condotta ai sensi dell'Articolo IV. Un insieme di condizioni che ha portato la disoccupazione "ai minimi storici",prosegue il Fondo elogiando il lavoro di contenimento del debito pubblico. Al rialzo anche la previsione per il 2024, dal precedente 1,5 per cento al 2,1 per cento. (segue) (Mec)