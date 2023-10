Germania: Weidel (Afd) annulla comizio per minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La copresidente del partito nazionalconservatore Alternativa per la Germania (Afd) ha annullato un comizio, in programma per oggi a Moedlareuth, a seguito di minacce alla sua sicurezza. È quanto comunicato dalla stessa Afd, all’opposizione al Bundestag. Secondo il partito, Weidel e la sua famiglia sono state prelevate dalla loro abitazione dalle autorità di sicurezza e trasferire in un “luogo sicuro”, poiché si erano accumlati indizi di un attacco” contro di loro. “Per motivi precauzionali”, Weidel ha annullato ogni apparizione pubblica, tra cui il comizio a Moedlareuth. La politica è alla guida di Afd con Tino Chrupalla. Il partito è classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna della Germania. (Geb)