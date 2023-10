Difesa: finita la campagna navale in Indo-Pacifico, domani rientra a La Spezia il Morosini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nave Morosini, interamente costruita in Italia, rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia navale della Marina Militare ed è uno strumento caratterizzato da elevata flessibilità operativa, concepito per operare nei contesti più vari della dimensione marittima e capace di svolgere molteplici compiti, sia di carattere prettamente militare sia di supporto alla popolazione civile in caso calamità. Tra le tappe più importanti della campagna, quelle a Yokosuka (Giappone), a Jakarta (Indonesia), a Mumbai (India) e a Jeddah (Arabia Saudita) luoghi nei quali nave Morosini, con la sua tecnologia all’avanguardia, è stata promotrice del Sistema Paese, approfondendo anche le opportunità di dialogo e cooperazione internazionale con le marine partner e alleate. (Com)