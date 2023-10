Migranti: assessori Scuola e Cultura Roma, studenti a Lampedusa per 10 anni dal naufragio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La quattro giorni di A Europe of Rights e che è culminata oggi nelle commemorazioni della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, è stata un'occasione preziosa per centinaia di studenti italiani e stranieri, accompagnati dai loro docenti, di incontrare migranti sopravvissuti ai naufragi e parenti di vittime e di dialogare con loro", afferma l'assessore alla Cultura, Miguel Gotor. "È con orgoglio che - aggiunge - insieme alla collega Claudia Pratelli, abbiamo accompagnato in questa esperienza una delegazione di ragazze e ragazzi della Scuola Media Rosa Parks di Tor Pignattara che hanno potuto conoscere la realtà del fenomeno delle migrazioni, ascoltando dalla viva voce di coloro che ne sono stati protagonisti il racconto delle loro esperienze e dei loro calvari. È stata un'esperienza di grande impatto emotivo che, ne sono sicuro, lascerà un'impronta duratura nelle loro coscienze e farà di loro degli ambasciatori di quanto hanno visto. Tengo anche a ricordare che, in occasione della Giornata della Memoria e dell'Accoglienza, questa sera, dalle 20,30 alle 24 il Palazzo Senatorio sarà illuminato di arancione, un modo per non dimenticare non solo le vittime del naufragio del 3 ottobre 2013 ma tutti coloro che sono deceduti mentre cercavano un domani più giusto e più sicuro", conclude Gotor. (Com)