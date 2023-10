Regioni: Amnesty International, durante Festival uso illegittimo della forza da parte della Polizia a Torino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le manifestazioni del 2 e del 3 ottobre indette a Torino da studenti, movimenti e società civile per esprimere il proprio dissenso nei confronti delle politiche del governo in occasione della visita della presidente del Consiglio, c’è stato l’ennesimo uso della forza illegittimo ed eccessivo da parte delle forze di polizia impiegate in funzioni di pubblica sicurezza. Lo ha affermato Riccardo Noury portavoce di Amnesty International Italia in una nota stampa, commentando gli scontri che si sono svolti oggi a Torino durante il Festival delle Regioni. "Le immagini visionate che circolano in rete mostrano agenti di Polizia che inseguono coi manganelli manifestanti in fuga, colpiscono persone che pacificamente sorreggono striscioni e, infine, limitano e bloccano il movimento di parte del corteo impedendo che la manifestazione possa svolgersi e concludersi. Va ricordato che le manifestazioni godono di un presupposto di legittimità e pacificità, che non può essere negato a priori su mere basi di pregiudizio", ha concluso Noury. (Rpi)