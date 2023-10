Trasporti: guasti, cali elettricità e navette piene, giornata di disagi nel Lazio e a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata difficile per pendolari e turisti alle prese con i disagi del trasporto pubblico nel Lazio e a Roma. All'origine dei blocchi principali, verificatisi fin dalle prime ore del mattino, ci sono problemi collegati all'alimentazione elettrica. Intorno alle 7 sulla Metromare - la ferrovia regionale che collega Roma con il litorale - si è registrata una temporanea sospensione del servizio, tornato successivamente attivo su tutta la linea. Scenario simile nella Capitale, dove l'attesa riattivazione della tranvia 8 - dopo 15 mesi di lavoro per il rinnovo dei binari - ancora non va a regime e domani sarà effettuato un test finale. Da un paio di giorni i tecnici sono alle prese con problemi legati all'elettricità e, nonostante il monitoraggio tecnico andato avanti tutta la notte, stamattina i tram circolavano soltanto da via Flavio Biondo a piazza Venezia. Sia sulla Metromare che sulla tranvia 8 sono stati attivati tempestivamente i servizi sostitutivi con bus navetta. Tuttavia la grande richiesta, in giornate in cui a Roma si registrano ancora alti flussi turistici, ha causato non pochi disagi. (segue) (Rer)