Trasporti: guasti, cali elettricità e navette piene, giornata di disagi nel Lazio e a Roma (2)

- Sui social si sono rincorse le lamentele dell'utenza. "Anno 2023: telefoni pieghevoli, missioni nello spazio, treni a levitazione magnetica ma non si riesce a garantire manco una parvenza di servizio vagamente funzionante: 30 minuti che siamo a Colombo, nemmeno l'ombra di una navetta", ha scritto Adriano C. su X (ex Twitter). "Uno ci prova ad essere comprensivo ma che senso ha comunicare la riattivazione del tram senza specificare che è solo per una parte della linea? Volete dare indicazioni precise o la mattina dobbiamo metterci a giocare a nascondino per sapere dove parte il tram e dove l'autobus?", ha chiesto Monica C. sullo stesso social network. E sono diverse le lamentele per la difficoltà a salire sui bus navetta perché risultano già troppo pieni all'arrivo nelle fermate intermedie. Sia Cotral che Atac, le aziende pubbliche che gestiscono le due linee, hanno informato l'utenza e si sono scusate per i disagi. Ma i disservizi non sono isolati, fanno il paio con i notevoli ritardi delle ferrovie che vanno avanti da questa estate sul territorio regionale. Dal 29 settembre scorso Trenitalia ha comunicato che "l'offerta ferroviaria nel Lazio è nuovamente regolare". (segue) (Rer)