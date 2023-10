Trasporti: guasti, cali elettricità e navette piene, giornata di disagi nel Lazio e a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tuttavia i numerosi disservizi, determinati in particolare dall'usura di una componente rotabile (i bordini), non sono passati inosservati alle istituzioni. Proprio sulle ferrovie ex concesse, l'assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha annunciato oggi in commissione regionale l'arrivo di 110 milioni di euro supplementari dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, stanziati dal Governo nazionale per completare gli interventi sulla Roma Lido e sulla Roma Nord, i cui costi sono lievitati negli ultimi anni. La situazione sulle ferroviarie del Lazio è tornata alla normalità, invece, per quanto riguarda le linee regionali Formia-Latina-Roma, Orte-Fiumicino (FL1) e Roma-Viterbo, dopo i disservizi dovuti all'anomala usura delle ruote dei treni. (Rer)