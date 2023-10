Stellantis: Gelmetti (Fd'I), con stop chiusura Marelli governo difende operai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La svendita di Stellantis alla Francia conferma le preoccupazioni che Fratelli d'Italia denuncia da anni. Il governo Conte 2, senza che nessuno a sinistra proferisse parola, ha messo in ginocchio la produzione di auto in Italia e il suo indotto". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Matteo Gelmetti, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama. "La chiusura dello stabilimento della Marelli, fermata oggi grazie all'intervento del governo Meloni, era evidentemente parte di questo processo, che negli ultimi anni si è manifestato in maniera evidente con la preponderanza di modelli prodotti in Francia rispetto all'Italia, con i 7.500 esuberi in Italia, con un crollo della produzione rispetto agli anni precedenti al 2019, con il volume degli investimenti che pende dalla parte di Parigi. Il governo Meloni non permetterà che altri soldi pubblici vengano spesi per ingrassare l'industria di Oltralpe. Vigileremo, allo stesso tempo, sul mantenimento degli impegni dell'azienda in investimenti, produzione e occupazione. E garantiremo centralità all'Italia all'interno delle strategie aziendali".(Rin)