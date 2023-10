Ucraina: Casa Bianca, stop anche breve all’assistenza potrebbe fare la differenza sul campo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistenza statunitense all’Ucraina deve continuare, ed è cruciale soprattutto in questo momento, con l’avvicinarsi della stagione invernale. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Una interruzione anche breve degli aiuti potrebbe fare la differenza sul campo di battaglia, e farebbe credere alla Russia di poter vincere e piegare la comunità internazionale”, ha detto, aggiungendo che un “segnale forte, ora e il prossimo anno, dimostrerebbe che si sbaglia ancora una volta”. (Was)