Sanità: Savo (Fd'I), da Pd ennesima polemica inutile e strumentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla sanità del Lazio "l'ennesima gratuita e strumentale polemica da parte del Pd". Lo dichiara la presidente della commissione Sanità della Regione Lazio, Alessia Savo, di Fratelli d'Italia. In una nota, Savo spiega: "La consigliera Mattia si accorge improvvisamente dei problemi della sanità nel Lazio, dopo che per dieci anni è stato il Pd a governare lasciando la pesante eredità che è tristemente emersa proprio nei giorni scorsi con il giudizio di parifica della Corte dei Conti per l'esercizio 2022. Non si capisce proprio - aggiunge - dove sarebbe la smentita nei confronti del presidente Rocca da parte della Fondazione Gimbe. Con il Governo è in corso un dialogo costruttivo e la stessa premier Giorgia Meloni ha assicurato massima collaborazione con i governatori per reperire le risorse necessarie per la sanità. Il ministro Schillaci inoltre ha evidenziato come la carenza dei medici nel sistema pubblico sia causata, anche e soprattutto, dalla massiccia presenza dei medici gettonisti e di come l'orientamento del governo sia quello di superare questo meccanismo per premiare e valorizzare gli operatori sanitari, favorendone il pieno rientro nel Sistema sanitario pubblico. Mi pare quindi l'ennesima gratuita e strumentale polemica da parte del Pd", conclude Savo. (Com)