20 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi interviene alla presentazione della mostra "Morandi 1860-1964".Palazzo Reale, Sala Conferenze, piazza Duomo, 14 (ore 11:30)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa alle celebrazioni del 163 esimo anniversario della fondazione del corpo della Polizia Locale.Piazza Duomo (ore 12)L'assessora al Turismo Martina Riva interviene al Forum Gdits - Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile. Intervengono, tra gli altri, il Segretario generale del Ministero del Turismo Barbara Casagrande (da remoto) e il Segretario generale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Elena Vasco.Palazzo Giureconsulti, Piazza Mercanti, 2 (ore 14:30)Il sindaco Giuseppe Sala interviene alla cerimonia di consegna del medagliere della presidenza nazionale dell'Aeronautica all'Amministrazione comunale.Palazzo Marino, Sala dell’Orologio, piazza della Scala, 2 (16)L’assessora allo Sviluppo economico e politiche del lavoro Alessia Cappello interviene alla presentazione del libro "Io sono turismo. L'Italia non è una Repubblica fondata sul turismo, ma dovrebbe esserlo". Partecipano tra gli altri Alessandra Carra, ad Gruppo Feltrinelli, Michele Centemero, country manager Mastercard Italia e Matteo Lunelli, Presidente Fondazione Altagamma.Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6 (ore 18)Il sindaco Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa per i cinque anni di Identità Golose a Milano.Via Romagnosi, 3 (ore 19)REGIONEL'assessore all'Ambiente e clima, Giorgio Maione, interviene al convegno “La circolarità delle batterie dei mezzi elettrici”.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 10)Gli assessori regionali Claudia Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) partecipano al forum "La retta via: il trasporto ferroviario regionale per la mobilità del futuro".Expo Ferroviaria, Padiglione 9 Fiera Milano Rho, Strada Statale Sempione, 28 - Rho/MI) (ore 10:30)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi è in provincia di Sondrio per due appuntamenti relativi al tour sui territori dedicato alle imprese.Guest House Le Cassandre, Via Tarchi, 80 (ore 14:30); Bar Cioca, vicolo Alessandro Volta, 2 (ore 16)L'assessore a Enti locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori, interviene alle celebrazioni del 140° di Edison.Palazzo Edison, Foro Buonaparte, 31 (ore 19:30)L'assessore a Turismo, moda e marketing territoriale Barbara Mazzali partecipa alla conferenza stampa di presentazione della "Valle dei Segni Wine Trail 2023".Borgo Glazel, Via XI Febbraio, 2, Piancogno, frazione di Piamborno/BS (ore 20)VARIEEvento “Le mpmi fanno smart city” organizzato da Camera di commercio Milano Monza Brianza e Lodi in collaborazione con Punto Impresa Digitale. Intervengono tra gli altri Giulio Salvadori, direttore degli Osservatori Smart City, Internet of Things e Connected Car and Mobility, Politecnico di Milano; Danilo Vismara, responsabile marketing territoriale, Amsa, Gruppo A2A e Selena Mascia, Responsabile del coordinamento trasversale e ingegneria d'offerta sostenibile di Hera Luce.Palazzo Giureconsulti, piazza dei Mercanti, 2 (ore 9:30)Presentazione del progetto Milano Home di Fiera Milano. Intervengono Fabio Daglio (polidesign), l’architetto Clara Bona e la bioarchitetto Isabella Goldmann.Il Salotto di Milano, C.so Venezia, 7 (ore 9:30)Presentazione della nuova edizione dell’Italian Insurtech Summit 2023 - Out of The Box. Partecipano tra gli altri Simone Ranucci Brandimarte, Presidente IIA e Yolo Group e Matteo Bevilacqua, country Head di Wefox Italy.Spazio Eventi Dealflower, via Valpetrosa 1A (ore 10)Conferenza stampa di presentazione del piano strategico di Edison al 2040 in occasione delle celebrazioni dei 140 Anni dalla fondazione della Società. Intervengono Nicola Monti, Amministratore Delegato; Lorenzo Mottura, Evp Strategy, Corporate Development & Innovation; Ronan Lory, Chief Financial Officer; Marco Fortis, Direttore Fondazione Edison e Barbara Terenghi, Evp of Sustainability.Palazzo Edison, Foro Buonaparte, 31 (ore 11)Presentazione del progetto “Il modello Breast Unit dedicato alle aziende lombarde”. Intervengono tra gli altri il presidente del Consiglio regionale Federico Romani e il presidente della Commissione “Sostenibilità sociale, casa e famiglia” Emanuele Monti.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, Via Fabio Filzi, 22 (ore 11:30)La Polizia Locale di Milano festeggia il 163esimo anniversario della sua fondazione. La cerimonia sarà preceduta, alle ore 11, dalla deposizione delle corone presso il Comando centrale di via Beccaria.Piazza Duomo (ore 12)Evento “È la fine del Nagorno-Karabakh?” organizzato da Ispi. Intervengono tra gli altri Aldo Ferrari, professore Università Ca’ Foscari Venezia e direttore dell’osservatorio Russia, Caucaso e Asia Centrale di Ispi e Alessia De Luca, Advisor di Ispi.Diretta streaming (ore 18)MONZAPresentazione Photofestival 18th. Intervengono tra gli altri il sindaco Paolo Pilotto, l’assessora alla Cultura, Parco, Villa Reale e Università Arianna Bettin e il direttore artistico di Photofestival, Roberto Mutti.Palazzo comunale, Sala Giunta, Piazza Trento e Trieste (ore 12) (Rem)