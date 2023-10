Roma: Caudo (Rf), pubblicato concorso internazionale Fori, libertà progettisti fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato questa mattina sulla Gazzetta ufficiale europea il bando del concorso internazionale di progettazione per il riassetto dell'area dei Fori Imperiali. Servirà a selezionare il progetto migliore per ricucire questa zona archeologica così importante e rimetterla al centro del cuore della città. Lo dichiara in una nota il presidente della commissione speciale Pnrr e consigliere di Roma futura in Campidoglio, Giovanni Caudo. "La libertà di partecipazione dei progettisti è - aggiunge - come abbiamo detto, per noi fondamentale e, per questo, speriamo che i partecipanti possano esprimere al meglio le loro idee. Il giudizio sulla qualità delle proposte deve prescindere dai desiderata ideologici del ministro sull'intoccabilità di una strada. Il sostegno sentito di tanti cittadini ed esponenti della vita sociale e culturale della città all'evento I Fori nel cassetto che abbiamo organizzato domenica, con cui abbiamo 'riunito' simbolicamente i Fori, prova che la scelta corretta è questa. I Fori non sono una strada ma un paesaggio urbano complesso e storicamente stratificato e auguriamo buon lavoro ai progettisti che entro il 29 dicembre dovranno consegnare il progetto. Da parte nostra non possiamo che fare l'in bocca al lupo a tutti i partecipanti e che vinca il miglior progetto e l'idea migliore", conclude Caudo.(Com)