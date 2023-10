Algeria-Tunisia: premier Benabderrahmane e Hashani presiedono apertura forum economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Algeria, Ayman Benabderrahmane, e l'omologo della Tunisia, Ahmed el Hashani, hanno presieduto l'apertura del Forum economico algerino-tunisino in corso ad Algeri. Durante l'evento, il premier algerino ha espresso la propria ambizione di aumentare gli investimenti congiunti tra i due Paesi e le esportazioni nel resto del continente africano. Hashani è arrivato oggi in Algeria per una visita di due giorni. (Ala)