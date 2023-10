Energia: Libano, prevista decisione su lavori in Blocco 4 Zee entro il 22 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le compagnie Total Energies, Eni e Qatar Energy decideranno, entro il 22 ottobre, se proseguire o meno i lavori nel Blocco 4 della Zona economica esclusiva (Zee), dove il Libano ha il diritto esclusivo di beneficiare delle risorse. Lo hanno riferito oggi fonti libanesi all'emittente televisiva "Lbci", spiegando che il consorzio che opera nel Blocco 9 dell'offshore del Libano - composto dalla francese Total Energies, dall'italiana Eni e da Qatar Energy - riferirà la sua decisione al ministero dell'Energia libanese. In particolare, sulla base dei risultati della perforazione nel Blocco 9, il ministero "sceglierà il momento opportuno per lanciare la terza tornata di gare d'appalto per attirare altre compagnie nelle acque territoriali libanesi", secondo le fonti di "Lbci". Ieri, il consorzio aveva presentato due domande per partecipare alla gara per l'esplorazione nei blocchi 8 e 10 della Zee. (Lib)