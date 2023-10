Usa: Casa Bianca sulla possibile sfiducia a McCarthy, Biden non intende intromettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca non intende intromettersi nella discussione relativa alla possibile sfiducia nei confronti del presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Kevin McCarthy, presentata ieri sera dal collega di partito Matt Gaetz. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente non intende intromettersi in alcun modo in questa discussione”, ha detto, limitandosi ad aggiungere che la Casa Bianca vuole lavorare con il Congresso per “onorare gli impegni che abbiamo preso nei confronti dell’Ucraina”. (Was)