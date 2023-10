Roma: Angelucci (Pd), da Aula ok a mozione su tavolo per criticità accesso al Colosseo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi l'Assemblea capitolina "ha approvato la mozione urgente che ho presentato per istituire un tavolo permanente e risolvere le criticità che operatori e turisti incontrano nell'acquisto dei biglietti per il Colosseo". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale Mariano Angelucci, del Partito democratico. "È un documento - aggiunge - che nasce con uno spirito costruttivo, che è quello di mettere insieme le Istituzioni competenti, il ministero, la Soprintendenza, il Parco archeologico, gli assessori al Turismo e alla Cultura, insieme alle associazioni di categoria, gli operatori turistici, le guide autorizzate e a tutti coloro che hanno a cuore il monumento simbolo della Capitale per individuare soluzioni e superare questa impasse che sta mettendo a dura prova il lavoro di molte imprese. Il tavolo vuole essere anche uno strumento per realizzare misure efficaci a promuovere l'accessibilità turistica della città in vista degli eventi futuri più importanti, già a partire dal Giubileo", conclude Angelucci. (Com)