Regioni: il Festival di Torino chiude con scontri di piazza e spaccature tra Regioni e governo

- Da un lato gli scontri di piazza tra la Polizia e gli studenti, che hanno tentato di raggiungere piazza Carignano per contestare il premier Meloni. Dall’altro l’arrivo del presidente del Consiglio ha amplificato le divisioni tra i presidenti di regione e creato frizioni anche con il governo. La due giorni del Festival delle Regioni a Torino si conclude con fibrillazioni. Già nella giornata di ieri erano emerse tutti i distinguo tra i governatori delle regioni, soprattutto su alcuni temi centrali come l’autonomia, i migranti e le Olimpiadi. E l’arrivo del premier Meloni ha creato ulteriori spaccature anche sul fronte della sanità e degli investimenti. Le Regioni hanno chiesto a gran voce al governo un aumento delle risorse sulla sanità e le infrastrutture, ma Meloni ha sottolineato che le “risorse non sono molte e bisogna riuscire a spenderle al meglio perché ci sono tante cose da fare”; mentre il ministro della Sanità Schillaci ha bacchettato le Regioni sull’uso smodato dei “gettonisti. E' assurdo che in un ospedale pubblico ci siano medici pagati tre volte di più rispetto ai colleghi”. Parole che non sono andate giù ai governatori, senza distinzioni di colore politico. “Nessuno di noi è entusiasta dei gettonisti, ma la priorità è garantire i servizi”, ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio. (segue) (Rpi)