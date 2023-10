Regioni: il Festival di Torino chiude con scontri di piazza e spaccature tra Regioni e governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il presidente del Veneto Luca Zaia ha sottolineato che “ "La vera emergenza è quella di avere medici. In Italia mancano almeno 50 mila medici e 3.500 in Veneto. Oggi la vera emergenza è quella di avere medici soprattutto perché le liste d'attesa sono il problema principale dei cittadini”. Nel frattempo, attorno al Festival si è svolta la manifestazione di oltre 200 studenti assieme ai centri sociali contro il premier Meloni. Durante il corteo ci sono stati molti attimi di tensione con scontri tra la Polizia e i manifestanti con circa una decina di feriti. Episodi che hanno polarizzato il dibattito tra centrodestra e centrosinistra. Da un lato, le forze di governo hanno espresso solidarietà nei confronti dei poliziotti, mentre le opposizioni hanno dato sponda ai manifestanti. La prossima edizione del Festival si svolgerà nel 2024 in Puglia. (Rpi)